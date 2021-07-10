Что связывает посольство США в Ереване и дашнаков?

Армянские источники, в том числе вещающщие из России, радостно раструбили, что по инициативе посла США в Армении Лин Трейси состоялась встреча с членами Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", пишет российское издание smi6.ru.

На встрече присутствовали заместитель руководителя политического и экономического отдела посольства США в Армении Кимберли Запфел и специалист по политическим вопросам Лилит Оганян. Верховный орган АРФД представляли Ишхан Сагателян, Лилит Галстян и Ашот Симонян.

Интересно, почему американское посольство так заинтересовано в развитии сотрудничества с армянскими нациками? Как известно, АРФ расшифровывается как Армянская Революционная Федерация (АРФ) Дашнакцутю́н. Здесь ключевое определение "революционная". О какой революции может идти речь в 21 веке? Очевидно, что Дашнакцутюн не изменила свою концепцию даже спустя более ста лет после своего создания. Все те же инструменты - провокации, террор, убийства, революции, нацизм.

Эта армянская сетевая организация действует на территории целого ряда государств - в России, США, Иране, странах Европы, на Ближнем Востоке.

У Дашнакцутюн "славная" подрывная история: Дашнакцутюн вела пропаганду и вооружение армян Османской империи, осуществляла террор против турков. В Российской империи они помогали западным странам свергать царя. Дашнакцутюн использовала территорию Персидской империи как плацдарм для операций на османской территории. Вооружённые отряды армянских националистов на территории Зангезура вели борьбу против советской власти. И в эмиграции позже продолжили свою деятельность с антисоветских позиций.Во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами.

Дашнакцутюн имеет свое военное крыло. Легальная политическая активность партии на территории Армении была восстановлена в период "перестройки" во второй половине 1980-х годов. То есть, при Горбачеве, которого подкупило армянское лобби и западные спецслужбы на развал СССР. Карабахский конфликт, ставший одной из причин распада СССР, в том числе разжигала и осуществляла Дашнакцутюн.

А сейчас Дашнакцутюн сгруппировалась с Кочаряном и проводит переговоры с американцами. Надо полагать, следует ждать неприятных сюрпризов для России.

Посол Лин Трейси на встрече "подчеркнула свою заинтересованность в политических приоритетах и программах партии, обусловленных поствыборными реалиями". Политические приоритеты и программы этой партии мы обрисовали в общих чертах. То есть, американцы хотят посредством нацистов Дашнакцутюн вести провокационную работу у южных границ России?

Присутствовавшие на этой встрече дашнакцутюновцы нажаловались Лин Трейси на Россию, которая дескать не обеспечивает безопасность армянских оккупантов, а потому все они уповают на Америку.

Посол Лин Трейси их успокоила и заверила, что "Соединенные Штаты продолжат содействовать усилиям, направленным на укрепление демократии" и поддержат все остальным чаяния Дашнакцутюн.

То есть, побитым птенцам Сороса в Армении пообещали дать "второе дыхание".

Однако армяне не учатся на ошибках. И вместо того, чтобы дружить со странами региона, призывают заморских опекунов для провоцирования новых конфликтов. Так они и до России доберутся, предложив осуществить новую революцию где-нибудь на Кубани.