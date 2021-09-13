Керим Велиев и Хулуси Акар обсудили военное сотрудничество Азербайджана и Турции

Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генштаба генерал-лейтенант Керим Велиев в понедельник встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и начальником Генштаба генералом армии Яшаром Гюлером.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, на встречах обсуждались вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, инженерной и других областях.

Было отмечено, что сотрудничество между армиями двух стран, основанное на дружеских и братских отношениях, успешно развивается.