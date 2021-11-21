Агония армянской диаспоры

После Победы Азербайджана в 44-дневной войне армянская диаспора в РФ постепенно начала терять былую силу и в конец ослабла. Теперь, когда она потеряла имидж "мученика", через который продвигалась вся армянская пропаганда, в ход пошла новая тактика - попытка поссорить Россию с Азербайджаном и Турцией.

Ни для кого не секрет, что армянское лобби, пытаясь оправдать свои территориальные претензии к Азербайджану и Турции, прежде всего, "давило на жалость". Выступая на всевозможных мировых площадках (в том числе и в России) и рассказывая мифы о несуществующих "великой Армении" и "арцахе", диаспора Армении крокодильими слезами пробивала в головы масс тезисы о том, как армяне являются "многострадальным народом", "жертвами истории" и всяких там вымышленных "геноцидов". Мы неоднократно писали про эту больную тактику. За счет нее армянское лобби получало поток денежных масс через всякого рода гранты, продвигало свой бизнес, реализовывало коррупционные схемы, паразитировало в СМИ.

Теперь, когда Азербайджан поставил жирную точку в карабахском вопросе и положил конец конфликту, лоббисты Армении потеряли имидж "мучеников" и все эти мошеннические махинации не работают, а поток денег остановился. У них началась агония и, чтобы как-то выйти из этого неудобного положения, в ход пошла новая тактика - рассорить Азербайджан, Турцию и Россию. В частности, армяне через свои каналы пытаются представить азербайджанцев (в особенности тех, что находятся за рубежом) не в лучшем свете, проталкивается тезис "о слабости России" и "наглости Турции". В сеть сбрасываются материалы, которые, согласно больной логике армян, должны стравить три страны друг на друга. Кстати, совсем недавно эту самую "новую тактику" и их новые цели в гибридной войне против нашей страны подтвердил проармянский дурак (как он сам себя называет) Евгений Сатановский, который долгие годы только и делает, что обслуживает интересы армянских лоббистов, и отличается отборной клеветой и инсинуациями в адрес Азербайджана.

Очевидно, что Турцию с нами они никогда и никак не смогут поссорить, а вот у России есть некоторые разногласия с турецким государством, поэтому основной упор армянской лжи направляется в это русло. По заказу армянской диаспоры в России, прихвостни наподобие Багдасарова, Карнаухова, Затулина, которые не смотря на то, что являются гражданами РФ, называют себя "патриотами своей страны", постоянно твердят, что будто бы Москва сильно ослаба на политическом поле, "Турция вытесняет ее отовсюду" и т.п. При этом, с одной стороны, российские армяне продвигают эти больные мысли о "враждебности Турции" и "слабости России", а с другой, пытаются помочь Западу надавить на РФ, потому как если это каким-то магическим образом получится, они с пеной у рта смогут говорить "а мы предупреждали". Кроме того, в частности, проводится попытка пропихнуть США и Францию в формат 3+3 и саботировать его, в то время, как все страны региона выступили в поддержку расширения сотрудничества, предусматривающего интеграцию между государствами. Да, те самые США, которые не любят, когда Россия становится сильнее, и Францию, где огромное количество армян. Обе эти страны, будучи сопредседателями ОБСЕ, ничего не сделали для разрешения карабахского конфликта. Он был им выгоден.

Разрушая все эти новые фейки и мифы, хотим подчеркнуть, что Россия, выступая за мир на Южном Кавказе, не стала слабой, так же как и сотрудничая с Турцией. История доказывает, что Турция и Россия достигают своих целей не тогда, когда воюют друг против друга, а только при сотрудничестве между собой. В периоды войны на этом грели руки третьи стороны, а в проигрыше оказывались эти две страны. Сегодня, в период новой реальности на Южном Кавказе, достигнутой благодаря Победе Азербайджана, у РФ и Турции период максимального совпадения интересов, масштабные совместные экономические проекты. И шайка алчных армянских лоббистов России, которую волнует не судьба Армении, а лишь собственные карманы, не сможет вбить клин между тремя странами, у которых прочные дружеские и взаимовыгодные отношения.

М.Ахмедзаде