Израиль стремится к тесному сотрудничеству с Азербайджаном в рамках внешней политики

Азербайджан - очень важная страна региона. Расширение взаимодействия с Азербайджаном весьма выгодно. Азербайджан в то же время является для нас дружественной страной, и отношения с ней являются приоритетным направлением нашей внешней политики.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на израильскую прессу, об этом сказал журналистам Президент Израиля Ицхак Герцог.

Он отметил, что Израиль заинтересован в продолжении тесного сотрудничества с Азербайджаном во многих сферах.

Израильские газеты "Гаарец", "Исраэль Хайом", "The Jerusalem Post", русскоязычные сайты "Bести Израиль", NEWSru.co.il отмечают, что в рамках визита Президента Ицхака Герцога в Азербайджан планируется проведение ряда встреч, подписание документов, а также участие в мероприятии, посвященном 75-летию Государства Израиль.

В последние годы израильско-азербайджанские отношения еще более укрепились. Израиль является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана. В настоящее время эта страна удовлетворяет 40 процентов своей потребности в нефти за счет импорта из Азербайджана, существует сотрудничество и в военной сфере. Неслучайно продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном у Израиля, так же способствовала Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 2020 года.

В настоящее время между Азербайджаном и Израилем существуют взаимовыгодные связи сотрудничества в военной, сельскохозяйственной, энергетической и других сферах. Официальный визит Президента Израиля в Азербайджан будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений.