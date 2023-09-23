Армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе распускаются

Сепаратисты в Карабахе объявили о роспуске незаконных вооруженных формирований, передает в субботу Day.Az.

Согласно информации, 20 сентября, после того как Азербайджан объявил о приостановке антитеррористических мероприятий локального характера, началась реализация ряда таких мер, как отступление вооруженных группировок от боевых позиций и начало процесса их роспуска, поиск погибших и пропавших без вести, эвакуация раненых в Армению в сопровождении Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев, организация доставки гуманитарных грузов. Армянским жилетям Карабаха рекомендуется сохранять спокойствие, не паниковать и не идти на провокации.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.