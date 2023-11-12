«Франция - Армении: «С вас и военного хлама хватит»

Автор: Байрам Эльшадов

Армянский сегмент соцсетей трепещет от восторга - наконец-то долгожданное французское оружие направилось в Армению. Но есть ли повод для радости? Оказывается, что нет.

Дело в том, что многоцелевые бронеавтомобили Bastion производства компании Acmat адаптированы к климатическим условиям Африки и Ближнего Востока. То есть в условиях Южного Кавказа эти бронемашины будут весьма уязвимы и практически непригодны.

Достаточно взглянуть на список стран, где "Бастионы" состоят на вооружении: Бенин, Сомали, Габон, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Камерун, Мали, Буркина-Фасо и прочие африканские государства.

Но даже в Африке эти бронемашины не смогли себя зарекомендовать. В декабре 2016 года французский Bastion был уничтожен группировкой "Ансар-уль-Ислам", не являющейся профессиональной армией.

Вопросы есть к грузинской стороне, которая по всей видимости дала разрешение на транзит французской военной техники в Армению. С одной стороны Тбилиси предлагает себя в качестве площадки для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. С другой стороны данный шаг способствует лишь напряжению ситуации в регионе и отдаляет перспективы мира.

Но чему радуются армяне во всей этой истории - понять сложно. Ведь Франция ясно даёт понять Армении, что она для нее даже не "младшая сестра" а третьесортный "дальний родственник-нахлебник", от которого хочется побыстрее отвязаться. Вот и нашли французы как это сделать, сплавив ненужный военный хлам "новому союзнику".