В Карабахе найдено более сотни неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 4 по 11 ноября на освобожденных от оккупации территориях вовлеченными в этот процесс структурами.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве.

Отмечено, что в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане были обнаружены и обезврежены за этот период 51 противотанковая, 33 противопехотные мины, 185 неразорвавшихся боеприпасов.

Территория площадью 545,3 гектара была очищена от мин.