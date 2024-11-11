https://news.day.az/politics/1706092.html В Карабахе найдено более сотни неразорвавшихся боеприпасов Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 4 по 11 ноября на освобожденных от оккупации территориях вовлеченными в этот процесс структурами. Об этом сообщили Day.Az в Агентстве.
В Карабахе найдено более сотни неразорвавшихся боеприпасов
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 4 по 11 ноября на освобожденных от оккупации территориях вовлеченными в этот процесс структурами.
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве.
Отмечено, что в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане были обнаружены и обезврежены за этот период 51 противотанковая, 33 противопехотные мины, 185 неразорвавшихся боеприпасов.
Территория площадью 545,3 гектара была очищена от мин.
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