У Европы с Турцией намного больше общего, чем мечтает армянское лобби - ПОДРОБНОСТИ

Как известно, не способная к самостоятельной политике Армения живет за счет бед и проблем своих соседей. То есть чем им хуже, тем ей лучше. Проблемы у соседей создают какие-то лакуны, которые немедленно пытается заполнить армянская политика. Правда, в большинстве случаев эти попытки остаются безуспешными, но сам факт весьма любопытен.

В первую очередь, конечно же, это касается Турции и Азербайджана. И особенно Турции, которая в последнюю пару лет постоянно оказывается в эпицентре конфликтов и внутренних проблем.

На днях в Париже состоялась встреча президентов Турции и Франции, на которой Эммануэль Макрон дал понять Реджепу Тайипу Эрдогану, что его стране не стоит рассчитывать на членство в Евросоюзе.

В принципе, не было сказано ничего нового - в Анкаре давно отодвинули интеграцию с ЕС на самый дальний план внешней политики. Пятьдесят лет усилий и унижений способен вынести не каждый, и терпению Турции тоже в конце концов пришел конец. Поэтому членство в ЕС уже не может служить действенным средством шантажа, каковым служило в прежние годы. Тем не менее, в Европе все еще пытаются использовать его в игре против Анкары. Что заставляет последнюю подумывать о полном отказе от своих европейских планов.

Между тем Армения, недавно подписавшая соглашение с ЕС, начала чувствовать себя в более выгодной позиции, считая, что "развод" Европы с Турцией открывает большие перспективы ей. Армянские политики и эксперты полагают, что ухудшение отношений Брюсселя и Анкары находится в обратной пропорциональности с продвижением евроинтеграции Армении. Сегодня в Армении со злорадством вспоминают, что когда-то Еревану ставили в упрек неурегулированность отношений с Анкарой. Теперь же от него никто ничего в этой связи не требует и не ожидает. Наоборот, теперь Армения находится по одну сторону баррикад с Европой, а опальная Турция, дескать, возится где-то там с другой стороны с подсанкционной Россией.

Поэтому в Армении ловят каждое слово из Парижа или Брюсселя, или Берлина.

Кстати, о Берлине. Несмотря на признание пару лет назад Германией фальшивого "геноцида армян", в этой стране все равно остаются прагматиками и реалистами, и потому именно отсюда, по всей видимости, в конец испортившая отношения с Анкарой Европа начнет движение навстречу.

Как сообщают мировые СМИ, министры иностранных дел ФРГ и Турции Зигмар Габриэль и Мевлют Чавушоглу договорились улучшить непростые отношения между странами и возобновить стратегический диалог.

Об этом МИД Германии проинформировал по итогам встречи двух дипломатов в Тwitter. Переговоры состоялись в субботу в Госларе, земля Нижняя Саксония, родном городе Габриэля.

"Несмотря на разные мнения и сложные темы, хочется найти общий язык и построить доверие. Возродим стратегический диалог между МИД и работу экономической комиссии", - говорится в сообщении.

В ходе нынешней встречи ее хозяин подчеркнул, что две страны связывает больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Его гость со своей стороны отметил, что обе стороны едины в том, что разногласия, напряженность и даже эскалацию, которые были в последнее время, возможно преодолеть благодаря диалогу.

В Берлине посчитали обнадеживающими сигналами разрядки напряженности подвижки в делах немецких заключенных в Турции: два человека были вовсе отпущены, хотя и до решения суда. Вопрос самого известного из арестантов, корреспондента газеты Welt Дениза Юджела, стал одной из тем переговоров.

Анкара же настаивает на том, чтобы Берлин занял более жесткую позицию по отношению к запрещенной Рабочей партии Курдистана, а также и по отношению к движению Гюлена, которого в Турции считают ответственным за неудавшийся переворот летом 2016 года. Германия предоставила убежище нескольким лицам, которых в Анкаре считают симпатиками путчистов, отмечают СМИ.

В немилость Турция попала в связи со своей позицией в вопросе беженцев с Ближнего Востока. Европейские партнеры требовали от нее стать буфером между "цивилизованным" и арабским миром и взять на себя все тяготы проблем, созданных Западом в Ближневосточном регионе. Отношения еще больше накалились после попытки путча июля 2016-го. И в последнее время в турецко-германских отношениях дело стало доходить до оскорблений. Но главное в политике - уметь вовремя остановиться. И, похоже, стороны выбрали именно это.

Так что не все в отношениях Европы и Турции так плохо, как хотели бы думать в Ереване. И до того, чтобы заменить собой Европе Анкару, Армении ну очень далеко.

Зульфугар Ибрагимов