Кувейт может упростить получение визы для граждан Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

С начала осуществления прямых авиарейсов из Кувейта в Азербайджан прибыло 17 тысяч туристов.

Об этом во вторник во время встречи с первым заместителем премьер-министра Кувейта, министром обороны Шейхом Насером Сабахом аль-Ахмед ас-Сабахом сказал посол Азербайджана в Кувейте Эльхан Гахраман, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В начале встречи посол поздравил Шейха Насера с назначением на новую должность, пожелал успехов в работе, говорится в сообщении диппредставительства.

Отметив, что руководство Азербайджана придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Кувейтом, Гахраман сказал, что созданы благоприятные условия для дальнейшего развития исторических, религиозных и культурных связей между двумя странами. Коснувшись отношений Азербайджана с исламскими и арабскими государствами, в том числе Кувейтом, посол подчеркнул важность развития двусторонних связей между двумя странами в торгово-экономической, оборонной сфере, сферах инвестиций, культуры и туризма и ряде других сфер.

Гахраман сказал, что после начала осуществления прямых авиарейсов между двумя странами из Кувейта в Азербайджан прибыло 17 тысяч туристов. Посол Азербайджана также отметил, что прямые авиарейсы осуществляются шесть раз в неделю, с 2016 года началось упрощенное оформленное виз для граждан Кувейта во всех международных аэропортах Азербайджана, а также граждане Кувейта имеют возможность получить визу за короткий срок посредством электронной системы ASAN Viza.

В то же время, попросив рассмотреть вопрос выдачи электронных виз гражданам Азербайджана, посол отметил, что положительное решение вопроса внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

Говоря на встрече о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС) и других международных организаций, посол выразил признательность руководству и народу Кувейта за политическую поддержку в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

В свою очередь, Шейх Насер Сабах аль-Ахмед ас-Сабах подчеркнул, что руководство и народ Кувейта придают важное значение отношениям с Азербайджаном, и отметил, что теплые взаимоотношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Эмиром Кувейта Шейхом Сабахом аль-Ахмедом играют важную роль в развитии связей между двумя дружественными странами. Шейх Насер выразил искреннее уважение к Азербайджану, руководству страны и народу и отметил необходимость организации встреч экспертов и высокопоставленных чиновников, а также министров двух стран.

Высоко оценив решение руководства Азербайджана об упрощенном оформлении виз гражданам Кувейта, Шейх Насер подчеркнул, что данный шаг окажет положительное влияние на развитие прямого авиасообщения между двумя странами, а также усиление отношений в политической, экономической, торговой, общественной, гуманитарной и других важных сферах. Насер Сабах отметил, что все больше граждан Кувейта посещает Азербайджан, который привлекает кувейтцев своей безопасностью, схожим менталитетом, древней историей, прекрасной природой, богатой культурой и вкусной кухней, а также положительно оценил предложение о выдаче гражданам Азербайджана электронных виз. Насер Сабах сказал, что даст соответствующие указания о рассмотрении данного вопроса.

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