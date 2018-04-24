Роб Собхани: Отставка Саргсяна окажет положительное влияние на урегулирование карабахского конфликта

Отставка премьера Армении Сержа Саргсяна окажет положительное влияние на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, считает генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

"Я надеюсь, что отставка Саргсяна окажет положительное влияние на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, так как решение этой проблемы может открыть двери для торговли между Арменией и ее соседями - Азербайджаном и Турцией. Стабильность в результате урегулирования нагорно-карабахского конфликта может принести долгосрочные экономические выгоды армянскому народу, что означает, что он, скорее всего, окажет давление на своих лидеров для решения этого конфликта", - сказал во вторник Trend Роб Собхани, передает Day.Az.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ тоже должны использовать эту историческую возможность для направления армянской стороны к мирному решению конфликта и делать заявления, убеждающие народ Армении в том, что мирное решение конфликта может принести им экономические выгоды.

"Если армянский народ потребует от своих лидеров заключения мирного договора с Азербайджаном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, я уверен, что мы увидим конструктивный подход от правительства Армении", - отметил Собхани.

Кроме того, он отметил, что если Азербайджан задействует международные институты для возбуждения дела, основанного на фактах, против отдельных руководителей Армении, ответственных за геноцид в Ходжалы, то справедливость может восторжествовать.

"В истории есть много примеров, когда такие преступления не оставались безнаказанными. Например, на Нюрнбергском трибунале бывших нацистских чиновников судили за преступления против человечности. Кроме того, совсем недавно бывший командир армии боснийских сербов генерал Ратко Младич был признан Международным трибуналом по бывшей Югославии виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорен к пожизненному тюремному заключению", - сказал он.

По словам Собхани, отставка Сержа Саргсяна дает представление о сознании армянского народа. "Армянскому народу надоело находиться в изоляции от глобального сообщества и быть в экономически невыгодном положении. Народ Армении должен смотреть на Азербайджан и задаваться таким вопросом: "Почему наши лидеры не добились экономического роста, политической независимости, сокращения бедности?". Армяне смотрят на Азербайджан как на успешную страну, которая имеет нормальные отношения со всеми своими соседями и использует прямые иностранные инвестиции в свою экономику для улучшения условий жизни своих граждан", - сказал он.

Собхани считает, что вслед за отставкой Саргсяна в Армении может наступить период беспорядков, но послание лидерам Армении ясное: армянский народ хочет, чтобы правительство вело деятельность в интересах не отдельных чиновников, а всего народа.

Отметим, что накануне премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах.

Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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