https://news.day.az/popularblog/1706807.html 40-летняя Юлия Пересильд прокатилась на яхте Российская актриса Юлия Пересильд в откровенном наряде прокатилась на яхте в Дубае. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az. Звезда фильма "Вызов" на размещенных кадрах позировала, опершись на защитное ограждение на борту судна и вытянув ноги вперед.
40-летняя Юлия Пересильд прокатилась на яхте
Российская актриса Юлия Пересильд в откровенном наряде прокатилась на яхте в Дубае. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az.
Звезда фильма "Вызов" на размещенных кадрах позировала, опершись на защитное ограждение на борту судна и вытянув ноги вперед. При этом она надела белое мини-платье в горох с рукавами-фонариками, которое подчеркивало ее фигуру.
Кроме того, 40-летняя знаменитость продемонстрировала педикюр с красным лаком и распущенные волосы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре