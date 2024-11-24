Актрису Линдси Лохан раскритиковали за замазывание тоном веснушек на лице. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az.

Линдси Лохан раскритиковали за макияж на шоу. По мнению подписчиков, актриса стала чаще скрывать веснушки.

"Веснушки, наверное, случайно замазали кремом", "Необычно смотрится", "Зачем столько макияжа? Оставь лицо в покое" - написали они.

Прошлым летом Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает "защитник". Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.