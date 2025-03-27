На берегу моря нашли русалку

В Великобритании семейная пара, гулявшая по пляжу близ города Маргейт в графстве Кент, нашла загадочную фигуру, напоминающую русалку. Об этом сообщает сайт Kent Online, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Находку совершили Пола Риган и ее муж, отправившиеся на берег моря во время поездки в Маргейт. "Пляж был совершенно пустым, так что она бросалась в глаза, - рассказывает она. - Сначала думала, что это деревяшка, принесенная морем, или, может, останки тюленя из-за этого чудного хвоста с плавником".

Фигура оказалась похожа на русалку. У нее были пустые глазницы, заостренные уши и почти человеческое лицо без носа и волос. Ниже пояса начинался рыбий хвост, покрытый блестящей чешуей. "Голова выглядела как у скелета, а задняя часть с рыбьим хвостом была мягкой, - утверждает Риган. - Она не казалась склизкой или разложившейся, но это определенно было что-то странное".

Женщина не знает, что представляет собой эта находка. По разным версиям, русалка могла быть неким обломком, фигурой, украшавшей нос судна, или произведением искусства. Откуда она взялась и как попала на пляж, остается неизвестным.