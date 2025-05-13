Леонардо Ди Каприо намерен жениться

Американский актер Леонардо Ди Каприо решил жениться на итальянской модели Виттории Черетти.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию публикует издание HeatWorld.

По словам анонимного источника, 50-летний артист не хочет провести старость в одиночестве и готов расстаться со статусом завидного голливудского холостяка. "Для него это очень важное событие - увидеть Витторию в качестве невесты. Он много думал о женитьбе и хотел бы сделать это как можно скорее", - рассказал собеседник издания.

Кроме того, инсайдер подчеркнул, что Черетти четко дала понять возлюбленному, что не намерена долго ждать предложения руки и сердца. "Она обозначила, что логичный и заключительный этап в их отношениях - это брак, и она не будет ждать долго", - уточнил он.

Доказательством тому, что Ди Каприо настроен решительно, стали его внешние перемены и изменение образа жизни. Так, знаменитость заметно похудел и стал реже посещать вечеринки. "Виттория оказала на него огромное влияние, у него больше нет постоянной потребности быть вне дома", - заявил он.

В то же время источник подчеркнул, что больше всего такому решению Ди Каприо рада его 82-летняя мать, которая очень ждет внуков. "Лео потребовалось гораздо больше времени, чем другим мужчинам, чтобы созреть на этот шаг, но теперь он расцветет. А его мать вздохнет с облегчением, если у него появится ребенок", - заключил собеседник издания.