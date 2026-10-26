https://news.day.az/popularblog/1869266.html Объемная укладка за 12 секунд - ВИДЕО Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, показала как сделать объемную укладку за 12 секунд. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
Объемная укладка за 12 секунд - ВИДЕО
Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, показала как сделать объемную укладку за 12 секунд.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
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