https://news.day.az/popularblog/1869862.html Как сделать "привидение" на Хэллоуин? - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как сделать "привидение" на Хэллоуин. Как передает Day.Az, публикацией она поделилась на своей странице в Instagram.

Как сделать "привидение" на Хэллоуин? - ВИДЕО

Интересное в блогах, 27 октября 2026 09:28 (UTC +04:00) 159
Как сделать "привидение" на Хэллоуин?

Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как сделать "привидение" на Хэллоуин.

Как передает Day.Az, публикацией она поделилась на своей странице в Instagram.

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