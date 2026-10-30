https://news.day.az/popularblog/1870758.html Хэллоуинский образ от Наджибы - ВИДЕО Азербайджанский блогер Наджиба продемонстрировала свой образ для мероприятия, посвященного Хэллоуину. Как передает Day.Az, девушка опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram. Для праздничного мероприятия блогер выбрала образ Франкенштейна.
Хэллоуинский образ от Наджибы - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Наджиба продемонстрировала свой образ для мероприятия, посвященного Хэллоуину.
Как передает Day.Az, девушка опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram.
Для праздничного мероприятия блогер выбрала образ Франкенштейна.
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