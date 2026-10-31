https://news.day.az/popularblog/1870786.html Рецепт грузинского лобио от myfoodchannell - ВИДЕО Азербайджанский блогер, известный под никнеймом myfoodchannell, поделился рецептом традиционного грузинского блюда - лобио. Как передает Day.Az, подробностями приготовления блюда блогер поделилась на своей странице в Instagram.
Рецепт грузинского лобио от myfoodchannell - ВИДЕО
Азербайджанский блогер, известный под никнеймом myfoodchannell, поделился рецептом традиционного грузинского блюда - лобио.
Как передает Day.Az, подробностями приготовления блюда блогер поделилась на своей странице в Instagram.
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