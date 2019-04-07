Актер Джон Брэдли, сыгравший в сериале "Игра престолов" Сэмвелла Тарли, рассказал о судьбе своего героя на юмористическом телешоу Saturday Night Live, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В ходе шоу, которое вел Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, Джон Брэдли вслед за Эмилией Кларк задал свой вопрос: что же случилось с Сэмвеллом Тарли. Вопрос вызвал удивление Харингтона.

"Мне дали мне посмотреть только две страницы сценария. Мой герой говорит: ааааааа", - поделился Брэдли.

Харингтон уточнил, а что же было до этого в сценарии.

"Дракон открывает рот", - обреченно отметил Брэдли.

В конце 7 сезона Сэмвелл Тарли покинул Цитадель Староместа вместе с Лилли и ее сыном. На момент начала финального сезона Сэмвелл находится в Винтерфелле.