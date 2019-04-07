Появился спойлер о смерти героя "Игры престолов"
7 апреля 2019 21:21 148
Актер Джон Брэдли, сыгравший в сериале "Игра престолов" Сэмвелла Тарли, рассказал о судьбе своего героя на юмористическом телешоу Saturday Night Live, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
В ходе шоу, которое вел Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, Джон Брэдли вслед за Эмилией Кларк задал свой вопрос: что же случилось с Сэмвеллом Тарли. Вопрос вызвал удивление Харингтона.
"Мне дали мне посмотреть только две страницы сценария. Мой герой говорит: ааааааа", - поделился Брэдли.
Харингтон уточнил, а что же было до этого в сценарии.
"Дракон открывает рот", - обреченно отметил Брэдли.
В конце 7 сезона Сэмвелл Тарли покинул Цитадель Староместа вместе с Лилли и ее сыном. На момент начала финального сезона Сэмвелл находится в Винтерфелле.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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