Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин завил, что не изменит окончание романов из-за неоднозначного окончания телевизионного шоу. Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, для него сериал не был "хорошим", так как то, что должно было ускорить процесс написания заключительных романов серии, в действительности его замедлило. Писатель подчеркнул, что окончание сериала не скажется на его планах.

"Вы не можете угодить всем, поэтому угодите себе", - заявил Мартин.

Он также добавил, что тоскует по тем временам, когда мог приходить в книжный магазин,бродить между книжных полок и его не узнавали.

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