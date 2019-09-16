https://news.day.az/showbiz/1156588.html Аманда Сейфрид сыграет в новом хорроре от Netflix
Аманда Сейфрид сыграет в новом хорроре от Netflix
Известная актриса Аманда Сейфрид сыграет в новом хорроре от стримингового сервиса Netflix.
Как сообщает Day.Az, хоррор "Things Heard and Seen" ("Вещи, которые мы слышали и видели") выйдет на Netflix уже в следующем году, однако точная дата выхода фильма держится в тайне.
По сюжету, молодая пара въезжает в загородный дом и сталкивается со сверхъестественными явлениями. Бывшие владельцы дома были жестоко убиты. И брак новых жильцов начинает распадаться, секреты прошлого грозят разрушить жизнь навсегда.
Режиссерами и сценаристами выступят авторы "Американского великолепия" и номинанты на "Оскар" Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини.
Н. Гасымова
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