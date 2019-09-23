После получения премии в категории "лучший драматический сериал" создатели "Игры престолов" поблагодарили автора эпопеи "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина. Об этом сообщает THR, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это все началось в безумной голове Джорджа Мартина", - отметил сценарист шоу Дэвид Бениофф, а его соавтор Д.Б. Уайсс поблагодарил актеров, подчеркнув, что им удавалось улучшить все, что было написано.

За награду в этой категории боролись "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

"Просто мы работаем вместе уже очень долго. Это, может, и клише, но мы уже стали семьей. Многие выросли на этом шоу, а остальные состарились. Тяжело то, что оно уже закончилось, и мы больше не будем над ним работать прежним составом, по крайней мере, в ближайшее время. Но хорошо, что мы все здесь, и мы обязательно отметим победу", - поделился за кулисами Бениофф.

Рассуждая о том, войдет ли "Игра престолов" в историю, Уайсс отметил: "Это большой вопрос. Не нам решать, что люди будут о ней думать дальше. Надеюсь, сериал еще будут смотреть. Сейчас сложно сказать, как к нему будут относиться через десять, двадцать или даже пять лет. Все очень быстро меняется".

В этот раз "Игра престолов" была выдвинута на "Эмми" в 32 номинациях. Помимо главной победы и наград в технических категориях, шоу отметили за "лучшую мужскую роль второго плана" (Питер Динклэйдж).



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