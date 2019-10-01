Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин - автор цикла "Песнь Льда и Пламени", на основе которого сняли сериал "Игра престолов" заявил, что у шоу могло быть еще пять сезонов, если бы не разногласия с продюсерами. Об этом сообщает news.com.au, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иногда творческие взгляды могут не совпадать, что приводит к большому количеству конфликтов. Последняя серия была не совсем верной. Если бы продюсеры прислушались ко мне, то у шоу могло быть еще пять сезонов", - прокомментировал он.

Автор также объяснил, что вынужден был пойти на такой компромисс и пожертвовать несколькими сюжетными линиями персонажей.

"На разногласия также влияет студия. Они преследуют свои цели, которые не имеют ничего общего с первоначальной историей", - добавил писатель.

По мнению журналистов издания, комментарий Мартина найдет отклик у фанатов, которые были недовольны финалом последнего сезона, особенно, когда продюсеры "убили" их любимого персонажа Дейнерис Таргариен.

Тем не менее, это не помешало "Игре престолов" взять несколько премий "Эмми" в этом году, включая награду в номинации "Лучший драматический сериал".

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