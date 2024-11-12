Экс-солистку Reflex преследовал грабитель из-за «котлеты» денег

Звезда ремейка "А зори здесь тихие", экс-солистка группы Reflex Женя Малахова вспомнила, как в детстве ее преследовал "мужик" из-за пачки денег. Об этом артистка рассказала в интервью сайту "Страсти", передает Day.Az.

По словам Малаховой, у нее была пачка со сторублевыми купюрами, которую они с подругой обозвали "котлетой денег". Девочки шли, смеясь, пока не заметили, как за ними бежит мужчина. Их спас, вспомнила актриса, подъехавший водитель. Когда девочки садились в автомобиль, то грабитель "практически открыл" дверь машины.

"Ну, предполагаю, что хотел эту "котлету" заполучить. Но все закончилось, хорошо", - отметила исполнительница.

Недавно Малахова рассказывала, что воры забрались в арендованное авто, пока она была на шопинге в Ницце. Они разбили заднее стекло автомобиля и забрали оттуда пакеты с одеждой и сувенирами.