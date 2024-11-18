https://news.day.az/showbiz/1708479.html Николь Кидман снялась для британской версии журнала GQ Голливудская актриса Николь Кидман стала лицом нового выпуска британской версии журнала GQ. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. На обложке 57-летняя Николь Кидман предстала в провокационном образе. Актриса позировала без бюстгальтера, прикрыв голую грудь золотой фольгой.
Николь Кидман снялась для британской версии журнала GQ
Голливудская актриса Николь Кидман стала лицом нового выпуска британской версии журнала GQ. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На обложке 57-летняя Николь Кидман предстала в провокационном образе. Актриса позировала без бюстгальтера, прикрыв голую грудь золотой фольгой. Артистка также надела черные рваные колготки и туфли на каблуках. Знаменитости зачесали волосы назад и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступил фотограф Феликс Купер.
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