Николь Кидман снялась для британской версии журнала GQ

Голливудская актриса Николь Кидман стала лицом нового выпуска британской версии журнала GQ. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На обложке 57-летняя Николь Кидман предстала в провокационном образе. Актриса позировала без бюстгальтера, прикрыв голую грудь золотой фольгой. Артистка также надела черные рваные колготки и туфли на каблуках. Знаменитости зачесали волосы назад и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступил фотограф Феликс Купер.