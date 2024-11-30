Леонардо Ди Каприо остался холостяком из-за Аль Пачино

Актер Леонардо Ди Каприо поддержал идею Аль Пачино о ненависти к браку. Об этом сообщает Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инсайдера, Леонардо Ди Каприо ориентируется во взглядах на жизнь на Аль Пачино и Джека Николсона.

"Это чушь. Никто не может заставить Лео пойти к алтарю. Лео любит Джека и Эла, и они оба очень громко говорили о том, как ненавидят идею брака. Он не боится мысли о том, что может стать дряблым и одиноким после многих лет распутства. У него извращенное чувство юмора, и он считает их подход к женщинам забавным", - заявил инсайдер издания.