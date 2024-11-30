https://news.day.az/showbiz/1711560.html Леонардо Ди Каприо остался холостяком из-за Аль Пачино Актер Леонардо Ди Каприо поддержал идею Аль Пачино о ненависти к браку. Об этом сообщает Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам инсайдера, Леонардо Ди Каприо ориентируется во взглядах на жизнь на Аль Пачино и Джека Николсона. "Это чушь. Никто не может заставить Лео пойти к алтарю.
Леонардо Ди Каприо остался холостяком из-за Аль Пачино
Актер Леонардо Ди Каприо поддержал идею Аль Пачино о ненависти к браку. Об этом сообщает Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам инсайдера, Леонардо Ди Каприо ориентируется во взглядах на жизнь на Аль Пачино и Джека Николсона.
"Это чушь. Никто не может заставить Лео пойти к алтарю. Лео любит Джека и Эла, и они оба очень громко говорили о том, как ненавидят идею брака. Он не боится мысли о том, что может стать дряблым и одиноким после многих лет распутства. У него извращенное чувство юмора, и он считает их подход к женщинам забавным", - заявил инсайдер издания.
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