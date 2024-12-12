Повар Вуди Аллена подал в суд на режиссера

Бывший шеф-повар Вуди Аллена Херми Фахардо подал в суд на режиссера из-за увольнения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает apnews.com.

В своем иске Фахардо заявил, что его уволили из-за учения в армии США. По словам мужчины, во время приема на работу он предупредил, что ему понадобиться отгул на военные тренировки. Тем не менее его наняли на полный рабочий день с годовой ставкой $85 тысяч (около 8,7 миллионов рублей по текущему курсу - "Газета.Ru").

Повар проходил учения на день дольше, чем ожидалось. Фахардо отметил, что Аллен и его жена Сун-И Превин "сразу же встретили его враждебно и с явным негодованием" после возвращения. Вскоре мужчину уволили.

По словам Фахардо, он также высказывал опасения по поводу своей зарплаты - его работодатели должным образом не удерживали налоги и не предоставляли платежную ведомость, а затем обсчитали его на $300. Мужчина добавил, что режиссер и его жена сначала "осыпали комплиментами" его кулинарные навыки, но после увольнения раскритиковали его готовку. Фахардо утверждает, что его блюда были сделаны вкусно и качественно.