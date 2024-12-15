Раскрыты детали будущей свадьбы Жизель Бюндхен

Беременная супермодель Жизель Бюндхен собирается выйти замуж за возлюбленного, тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Об этом сообщает издание In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Жизель Бюдхен и Хоаким Валенте планируют устроить скромную свадьбу в Коста-Рике после рождения ребенка.

"Жизель никогда не думала, что влюбится так быстро, но эти отношения с самого начала казались легкими и органичными. Сейчас она полностью сосредоточена на ребенке, поэтому они, вероятно, сделают что-то очень маленькое и простое", - рассказал источник.

По словам инсайдера, на свадьбу будут приглашены ближайшие родственники из Бразилии. Церемония пройдет на португальском языке. Отмечается, что Жизель Бюдхен уже выбрала для торжества бразильский шоколадный торт "Бригадейро". Что касается наряда, то манекенщица предпочла бы "сексуальное платье в пляжном стиле".