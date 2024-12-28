https://news.day.az/showbiz/1719033.html Скончалась звезда фильма «Ромео и Джульетта» Британская актриса Оливия Хасси, исполнившая главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта", скончалась на 74-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Информацию о смерти артистки подтвердили ее близкие. По их словам, она умерла дома через два дня после Рождества.
Скончалась звезда фильма «Ромео и Джульетта»
Британская актриса Оливия Хасси, исполнившая главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта", скончалась на 74-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Информацию о смерти артистки подтвердили ее близкие. По их словам, она умерла дома через два дня после Рождества. Причина смерти не уточняется.
Хасси родилась 17 апреля 1951 года. Она сыграла роли в более чем в 50 фильмах, среди которых "Черное Рождество" и "Смерть на Ниле".
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