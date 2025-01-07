Элтон Джон пошутил о своей слепоте

Британский певец, композитор Элтон Джон во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) пошутил о своей слепоте.

Как передает Day.Az, его цитирует The Sun.

77-летний слепнущий музыкант вручал награду за лучший саундтрек к фильму в компании певицы Бренди Карлайл.

"Для меня это особенный вечер, потому что, не знаю, знаете ли вы, но ходило много историй о моем ухудшающемся зрении. Просто хочу всех заверить, что все не так плохо, как кажется. Я так рад быть здесь со своей соведущей - Рианной", - пошутил он.

Шутку в зале встретили смехом и овациями. Затем Элтон Джон и Бренди Карлайл назвали лауреатов премии - Трента Резнора и Аттикуса Росса, отмеченных за саундтрек к фильму "Претенденты".