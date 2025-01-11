«Шрек 5» не выйдет в июле 2026 года

Премьера анимационного фильма "Шрек 5" перенесена на полгода - с 1 июля на 23 декабря 2026 года. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вместо него Universal Pictures покажет третью часть мультфильма "Миньоны", который до этого планировали выпустить только в июне 2027 года.

"Миньонов 3" решили показать зрителю сильно раньше из-за популярности франшизы: выпущенный в конце июня 2024 года мультфильм "Гадкий я 4" собрал в мировом прокате $230 млн за первый уикенд.

Также студия Illumination перенесла дату выхода своего пока еще безымянного мультфильма с 19 марта 2027 на 30 июня 2027 года.

Выход "Шрек 5" приурочен к 25-летию студии DreamWorks Animation. СМИ сообщают, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас вернутся к ролям Шрека, Осла и Фионы. Режиссерами станут ветераны франшизы "Шрек" Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Мультфильм о великане-людоеде и его закадычном друге Осле впервые вышел на большие экраны в 2001 году, став одним из самых кассовых релизов того года. Он также получил премию "Оскар" как лучший полнометражный анимационный фильм. С тех пор лента пополнилась еще тремя фильмами - самый последний, "Шрек навсегда", вышел в 2019 году. У серии также есть спин-оффы - две части "Кота в сапогах".