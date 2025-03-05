Раскрыты подробности романа Ченнинга Татума с моделью младше него на 19 лет

Голливудский актер Ченнинг Татум познакомился с 25-летней возлюбленной, французско-австралийской моделью Инкой Уильямс, через друзей. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера,? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У Ченнинга все хорошо. Инка делает его счастливым. Он встретится с Зои Кравиц позже, этой весной, для другого кинопроекта. Это не должно быть слишком неловко - они закончили отношения на хорошей ноте", - рассказал источник.

Инсайдер также назвал Инку Уильямс замечательной и заявил, что несмотря на ее молодой возраст, она кажется гораздо старше.

На прошлой неделе 46-летнего Ченнинга Татума засняли с 25-летней французско-австралийской моделью Инкой Уильямс после того, как они покинули вечеринку CAA перед "Оскаром". Актер держал манекенщицу за руку и не скрывал своих чувств.