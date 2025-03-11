Джордж Клуни перекрасил волосы в рыжий цвет

63-летняя икона Голливуда Джордж Клуни сменил свою благородную проседь на рыжую шевелюру. Актера увидели с новым цветом волос, когда он обедал со своей 47-летней женой Амаль Клуни в излюбленном месте знаменитостей Raoul's в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, об этом пишет Page Six.

Папарацци сфотографировали Джорджа, когда он садился в автомобиль. Он был одет в брюки цвета хаки, кроссовки Adidas и кожаную куртку.

Позже выяснилось, что изменение имиджа было предпринято ради новой роли. Клуни готовится сыграть главную роль в бродвейской адаптации "Спокойной ночи и удачи", фильма, который он написал в соавторстве и снял в 2005 году. Однако вместо того, чтобы повторить свою роль президента CBS Фреда Френдли, актер будет играть в постановке этого года роль журналиста Эдварда Р. Марроу. Предварительные просмотры начнутся 12 марта.