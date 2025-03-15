Тильда Суинтон возьмет паузу в кинокарьере

Британская актриса Тильда Суинтон сделает перерыв в кинокарьере.

Как передает Day.Az, об этом она рассказала изданию The Guardian после премьеры своей новой картины "Конец".

Артистка призналась, что в ближайшее время вернется домой в Шотландию и не будет планировать никаких проектов некоторое время. "Я не буду сниматься в этом году. Я была в круговороте слишком долго", - пояснила Суинтон.

Актриса подчеркнула, что не уходит из кинематографа. "Я просто ухожу от некоторых аспектов кино", - сказала она. По словам Суинтон, ей нужно время, чтобы перенастроиться и понять, как оставаться полезной.

"Ты не можешь этого делать, когда летаешь вокруг света, привязанная к большому углеродному следу. Так что я рада сказать, что не буду путешествовать в течение нескольких месяцев", - поделилась актриса.

Суинтон заявила в интервью, что все еще видит значимость фильмов. "Потому что в кино можно изменить свое мнение, причем в очень политическом смысле. Сейчас это нужно нам больше, чем когда‑либо", - сказала артистка.

"Если вы представите мир как ярмарку, то все лавки закрываются. Здесь этого нельзя делать, и здесь этого нельзя говорить. А эта лавка открыта круглосуточно и без выходных по всему миру. Это не просто убежище. Это место трансформации", - добавила она.

Но новых кинопроектов на горизонте у актрисы нет. "На самом прозаическом уровне я снова буду спать в собственной постели. Вокруг меня будет небо, океан и люди. Это не бункер, это дом", - подчеркнула Тильда.