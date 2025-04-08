Мадонна и Элтон Джон помирились

Мадонна опубликовала в личном блоге совместный снимок с Джоном. Она пояснила, что встретилась с артистом за кулисами шоу "Saturday Night Live"- и певец попросил у нее прощения за оскорбления.

"Первое, что он сказал: "Прости меня", и стена между нами пала. Прощение - мощный инструмент. В течение нескольких минут мы обнимались", - поделилась Мадонна.

По словам Мадонны, Джон даже написал посвященную ей песню и пригласил к сотрудничеству.

"Долгие годы я испытывала боль от того, что тот, кем я так восхищалась, публично оскорблял меня. Я этого не понимала. Наконец-то мы зарыли топор войны!" - порадовалась артистка.

Мадонна и Элтон Джон обменивались колкостями друг с другом с 2004 года. Конфликт начался с того, что Джон Элтон резко раскритиковал трек Мадонны Die Another Day. Он назвал композицию "худшей темой для Бонда в истории".