В Лос-Анджелесе задержали жену участника группы Weezer

Полиция американского Лос-Анджелеса ранила и позже задержала Джиллиан Шрайнер, жену басиста рок-группы Weezer Скотта Шрайнера. Об этом сообщает ABC7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщину задержали по подозрению в покушении на полицейского.

Отмечается, что представители правоохранительных органов проводили обыск одного из домов, когда увидели Шрайнер во дворе соседнего дома с огнестрельным оружием в руках. Полицейские несколько раз попросили ее бросить оружие, но женщина направила его на представителей власти, в результате чего те открыли огонь, ранив Шрайнер в плечо.

Отмечается, что ни один полицейский не пострадал в ходе инцидента. Полиция также подчеркнула, что Шрайнер не связана с упомянутым ранее делом о наезде на пешехода.