https://news.day.az/showbiz/1751788.html Звезда «Аноры» сыграет в фильме про русалок Звезда фильма "Анора" Майки Мэдисон сыграет свою следующую роль фильме про русалок. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Вместе с актрисой Кирстен Данст она появится в фильме "Рептилия" колумбийско-эквадорского режиссера Алехандро Ландеса.
Звезда «Аноры» сыграет в фильме про русалок
Звезда фильма "Анора" Майки Мэдисон сыграет свою следующую роль фильме про русалок. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Вместе с актрисой Кирстен Данст она появится в фильме "Рептилия" колумбийско-эквадорского режиссера Алехандро Ландеса.
В центре сюжета фильма - стоматолог-гигиенист, которую таинственная русалка увлекает за собой в мир торговли экзотическими животными.
Майки Мэдисон получила за роль в "Аноре" Шона Бейкера "Оскар", всего фильму досталось пять статуэток премии Американской киноакадемии.
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