Звезда «Аноры» сыграет в фильме про русалок

Звезда фильма "Анора" Майки Мэдисон сыграет свою следующую роль фильме про русалок. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместе с актрисой Кирстен Данст она появится в фильме "Рептилия" колумбийско-эквадорского режиссера Алехандро Ландеса.

В центре сюжета фильма - стоматолог-гигиенист, которую таинственная русалка увлекает за собой в мир торговли экзотическими животными.

Майки Мэдисон получила за роль в "Аноре" Шона Бейкера "Оскар", всего фильму досталось пять статуэток премии Американской киноакадемии.