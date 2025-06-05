Дакота Джонсон рассталась с солистом Coldpay на фоне свадьбы

Актриса Дакота Джонсон рассталась с певцом Крисом Мартином на фоне свадьбе. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, в последний раз пару видели вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого пару не видели.

"На этот раз все окончательно", - сообщил инсайдер.

В 2024-м появились слухи о расставании пары, когда анонимный источник заявил Daily Mail, что звезды решили "двигаться дальше". Заявлялось, что Джонсон не носила обручального кольца и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Позже Джонсон показала журналистам свое обручальное кольцо. Издание TMZ отмечало, что актриса выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что они сделали снимок.