Ведущая Регина Тодоренко впервые подтвердила третью беременность в день своего 35-летия. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Регина Тодоренко снялась в белоснежном мини-платье в свой день рождения. Артистка перечислила моменты в карьере и личной жизни, какими гордится больше всего.

"За эти годы я прыгала с водопада Виктория, погружалась на дно океана и однажды посадила самолет. Я побывала в 109 странах, покорила гималайскую вершину, получила ТЭФИ, взяла тысячу интервью, озвучила оскароносный "Энканто", записала музыкальный альбом. Вела шоу и строила шалаши в джунглях. И знаете, все, что я перечислила выше, - это, конечно, красиво и очень важно. Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы "семья". Мне 35, и скоро нас будет пятеро!" - написала она.