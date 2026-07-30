Семья Джорджа Клуни эвакуировалась из-за лесных пожаров в Европе

Актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни уехали из своего особняка в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции из-за пожаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание People.

Супруги объявили о своем отъезде в письме мэру Бриньоля, выразив обеспокоенность судьбой местных жителей. Семья Клуни также подчеркнула, что не уверена, что их дом останется цел после пожаров.

"На данный момент мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент. Эвакуируясь из Бриньоля, мы хотели бы подчеркнуть два момента: во-первых, мы надеемся, что вы и жители нашего города в безопасности, и, во-вторых, что Амаль и мы будем делать все, чтобы быть частью этой коммуны и участвовать в ее жизни в дальнейшем, что бы с ней не случилось", - говорится в письме.

Актер и юристка также заявили, что любят Бриньоль и своих друзей, которые там проживают.