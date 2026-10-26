Раскрыты подробности романа Джей Ло и Бретта Голдштейна

Голливудская актриса Дженнифер Лопес начала встречаться с коллегой по фильму " Служебный роман" Бреттом Голдштейном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдера.

Источник из окружения звезд заявил, что роман Лопес и Голдштейна носит "неформальный" характер. Актеры скрывают свои отношения и отрицают предположения журналистов. Тем не менее 16 октября влюбленных заметили на вечеринке менеджера талантов в Лос-Анджелесе. Предположительно, знаменитости покинули мероприятие на одной машине. При этом они позаботились о том, чтобы попасть на вечеринку по отдельности.

"Единственное, что их объединяет, это то, что они оба любят ходить на вечеринки и в рестораны. В отличие от ее бывшего Бена [Аффлека], который всегда хмурился, когда они куда-то выходили", - заявил источник.