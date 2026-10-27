Крису Брауну назначили срок за жестокое избиение

Американский певец Крис Браун получил условный срок за нападение в ночном клубе. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, Брауну изначально назначили 8 месяцев тюрьмы, но затем дали 12 месяцев условно.

В 2023 году Браун напал на музыкального продюсера Абрахама Диау. Певец дважды ударил мужчину стеклянной бутылкой и несколько раз пнул ногой, когда тот упал на пол. Продюсеру диагностировали травмы головы и колена. В 2025 году артиста арестовали и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В июле 2026 года рэпер признал вину. По словам адвоката Брауна, артист принес извинения всем, кто присутствовал во время инцидента.