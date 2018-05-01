В БГУ прошла научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Мир Джалала Пашаева - ФОТО

В Бакинским государственном университете состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная 110-летию видного писателя, ученого-литературоведа и педагога Мир Джалала Пашаева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие известные деятели государства и науки страны, педагоги и студенты университета.

На пленарном заседании конференции ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал о богатом наследии Мр Джалал Пашаева, его важных заслугах в развитии науки, образования Азербайджана, подготовке высококвалифицированных кадров, в том числе благородных человеческих качествах. Было отмечено, что один из корифеев научно-литературной мысли ХХ века Мир Джалал Пашаев, занимает в истории современного Азербайджана исключительное и достойное место и как теоретик-литературовед. Мир Джалал муаллим с 1936 года до конца жизни занимался педагогической деятельностью в БГУ.

Министр образования Джейхун Байрамов рассказал об исключительных заслугах Мир Джалал Пашаева в развитии литературы, науки, в частности, образования в стране. Министр расценил торжественное проведение во всех уголках нашей страны юбилейных церемоний, посвященных 110-летию литератора как проявление внимания и заботы о творчестве великого мастера, его литературном наследии.

Затем с докладом на тему "Жизнь и творчество Мир Джалал Пашаева" выступили декан филологического факультета, доцент Эльчин Мамедов, рассказал о трудном жизненном пути видного ученого. В докладе говорилось о незаменимой позиции Мир Джалал Пашаева как писателя в истории азербайджанской литературы и ценном вкладе в нашу науку в качестве ученого-литературоведа.

Выступившие рассказали об особенностях творчества Мир Джалала, его личных качествах, как ученого и педагога, поделились воспоминаниями о писателе.

На мероприятии был продемонстрирован фильм, повествующий о жизни и творчестве Мир Джалал Пашаева.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook