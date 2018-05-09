В Масаллы произошел сильный пожар, есть погибшие

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром в жилом доме в Масаллинском районе.

Как сообщили Report в министерстве, 8 мая около 2 часов в селе Тезе Алвады Масаллинского района в 2-этажном доме Кямрана Азимова общей площадью 120 кв.м произошел пожар, передает Day.Az.

Обгоревший в пожаре К.Азимов был доставлен в больницу, где позднее скончался. После того, как пожар был потушен, в доме были обнаружены обгоревшие тела сына К.Азимова Намика и невестки Зейнаб.

Факт расследуется.

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