В Масаллы произошел сильный пожар, есть погибшие
9 мая 2018 15:05 277
Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром в жилом доме в Масаллинском районе.
Как сообщили Report в министерстве, 8 мая около 2 часов в селе Тезе Алвады Масаллинского района в 2-этажном доме Кямрана Азимова общей площадью 120 кв.м произошел пожар, передает Day.Az.
Обгоревший в пожаре К.Азимов был доставлен в больницу, где позднее скончался. После того, как пожар был потушен, в доме были обнаружены обгоревшие тела сына К.Азимова Намика и невестки Зейнаб.
Факт расследуется.
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