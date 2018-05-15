Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня состоялось заседание Совета газиев УМК, в ходе которого была издана фетва в связи с началом месяца Рамазан.

Согласно фетве, в этом году первый день месяца Рамазан приходится на 17 мая, праздничный намаз будет совершен 15 июня.

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