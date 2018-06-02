Теперь граждане Азербайджана смогут посещать эту страну без визы
2 июня 2018 09:34 694
С сегодняшнего дня Сербия отменила визовый режим для граждан Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято на заседании правительства Сербии 24 мая. Граждане Азербайджана теперь могут находиться на территории Сербии без визы не более 90 дней.
Отметим, что 21 мая Азербайджан и Сербия также подписали соглашение о воздушном сообщении, которое предусматривает открытие регулярных рейсов между двумя странами.
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