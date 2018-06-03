В Гёйчае паводок разрушил автомобильный и пешеходный мост

На территории Гейчайского района продолжается наводнение в месте, где протекает река Гейчай.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, автомобильный мост и пешеходный переход через реку были взяты под контроль:

"Въезд на автомобильный мост был разрушен паводком, тем самым закрыт вход в район. Расположенный неподалеку от моста старый пешеходный мост также был разрушен. Сотрудники нашего ведомства со вчерашнего вечера держат территорию под контролем".

А. Наджафли отметил, что высстановительные работы начнутся, как только уменьшится уровень воды.

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