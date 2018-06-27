Несчастный случай в Баку: рабочий упал с 12 этажа

27 июня 2018 12:37

В Баку в ходе работ на стройке произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано в Сабаильском районе.

Так, во время строительных работ в ночное время в жилом комплексе на территории, именуемой "20-й участок", Фуад Огтай оглы Гасанов 1985 г.р. по неосторожности упал с 12-го этажа. Он скончался на месте происшествия.

На место происшествия были привлечены сотрудники 41-го отделения Сабаильского районного управления полиции и прокуратуры Сабаильского района.

По факту возбуждено уголовное дело.

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