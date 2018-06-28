Затронет ли подорожание шенгенской визы Азербайджан?

19 июня послы ЕС одобрили от имени Совета мандат на переговоры по предложению о внесении изменений в визовый кодекс. Вследствие этого решения шенгенская виза подорожает до 80 евро. Однако подорожание шенгенской визы не затронет Азербайджан. Об этом сказал в четверг Trend источник в ЕС, передает Day.Az.

"Что касается визового сбора, то международное соглашение (например, соглашение об упрощении визового режима) заменяет внутреннее законодательство ЕС. Таким образом, сокращенная визовая плата, установленная соглашениями об упрощении визового режима (35 евро), будет продолжать применяться к гражданам этих стран (страны программы Восточного партнерства и Российская Федерация), которые заключили такое соглашение с ЕС", - отметил источник.

Азербайджан и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима в 2014 году.

Соглашение сделало процедуру получения краткосрочных виз, позволяющих свободно выезжать и въезжать на территорию большинства стран ЕС для граждан Азербайджана, в частности тех, кто много путешествует, проще и дешевле.

Краткосрочная виза - это виза, предполагающая пребывание в странах ЕС сроком не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. В соответствии с соглашением, визовые сборы были снижены с 60 до 35 евро, и некоторые категории граждан были освобождены от сборов.

Как отмечалось в сообщении, размещенном на сайте Совета ЕС, 19 июня послы ЕС одобрили от имени Совета мандат на переговоры по предложению о внесении изменений в визовый кодекс.

Обновленный регламент обеспечит модернизацию визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции, говорится в сообщении.

"Процедура получения шенгенской визы для легальных туристов будет упрощена. Согласно новым правилам, заявки на визу можно будет подавать за шесть месяцев, но не позднее, чем за 15 дней до начала поездки. Заявители также смогут заполнять и подписывать формы для ее получения в электронном виде", - говорилось в сообщении.

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