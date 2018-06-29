Ужасный несчастный случай в Баку: кондуктор погиб, выпав из автобуса

В Баку произошел ужасный несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, несчастный случай произошел в Сабунчинском районе столицы, в автобусе марки "Daewo" с государственным номерным знаком 90 TG 365, курсирующем по маршрутной линии №40.

В то время как автобус проезжал по Сабунчинскому мосту в направлении поселка Сабунчу, работающий в автобусе кондуктором Джаббаров Турал Эльчин оглу выпал из автобуса на проезжую часть из-за того что дверь транспортного средства была открыта.

С тяжелыми телесными повреждениями Джаббаров был доставлен в Городскую клиническую больницу №3, однако, ксожалению, врачи не смогли его спасти. От полученных повреждений он скончался в больнице.

По факут в Управлении полии Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook